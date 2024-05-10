Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Турция. Суперлига 2021/2022 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Олимпиада 2008