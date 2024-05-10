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Эмилиано Вивиано
Статистика
Эмилиано Вивиано - статистика
Завершил карьеру
1 декабря 1985 (40), Фьезоле
#2 | Вратарь
195 см | 88 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Асколи
27
0
0
1
2
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Асколи
2 : 1
10.05.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Палермо
2 : 2
05.05.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Асколи
0 : 1
01.05.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Тернана
0 : 1
27.04.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Асколи
0 : 0
20.04.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Циттаделла
0 : 0
13.04.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Асколи
0 : 0
07.04.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
2 : 1
01.04.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Асколи
4 : 1
17.03.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Асколи
0 : 0
03.03.2024
Реджана 1919
1' - 72'
72'
Италия. Серия В, 27 тур
Асколи
1 : 1
27.02.2024
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Феральписало
0 : 1
24.02.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Асколи
0 : 0
16.02.2024
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Катанцаро
3 : 2
10.02.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Асколи
1 : 2
04.02.2024
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Комо
0 : 2
27.01.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Асколи
2 : 2
21.01.2024
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Парма
1 : 1
14.01.2024
Асколи
1' - 90'
70'
Италия. Серия В, 19 тур
Асколи
0 : 0
26.12.2023
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Пиза
1 : 0
23.12.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Асколи
1 : 2
09.12.2023
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Венеция
3 : 0
02.12.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.11.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 3
28.10.2023
Парма
1' - 65'
65'
65'
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
1 : 1
07.10.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Брешиа
1 : 1
30.09.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
2 : 0
26.09.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Кремонезе
2 : 2
23.09.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
0 : 1
16.09.2023
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
3 : 1
02.09.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
3 : 0
29.08.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 0
26.08.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Козенца
3 : 0
19.08.2023
Асколи
1' - 90'
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