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    JP Galvão - статистика

    #57 | Полузащитник
    Имя JP Galvão
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 77' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.12.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    10.11.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    07.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    30.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Куяба (Куяба)
    22.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.10.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    08.10.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.10.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Гойас (Гояния)
    17.09.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.09.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    27.08.2023 1' -70' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Баия (Салвадор)
    19.08.2023 63' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.08.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    30.07.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 4:1 Коритиба (Коритиба)
    23.07.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.07.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    10.07.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
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