JP Galvão - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|JP Galvão
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|JP Galvão
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|77' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|07.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|30.10.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.09.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|27.08.2023
|1' -70'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Баия (Салвадор)
|19.08.2023
|63' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Коритиба (Коритиба)
|23.07.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|10.07.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)