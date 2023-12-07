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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Ботафого
Интернасьонал - Ботафого: обзор матча 07 декабря 2023
Интернасьонал
07.12.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Ботафого
19'
Э. Валенсия
50'
А. Патрик
53'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Ботафого
90'
+3
Желтая карточка
М. Наскименто
Замена
Габриэль
️️️️
Маурисио
86'
Замена
Т. Лара
️️️️
Ч. Арангис
84'
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Патрик
83'
77'
Замена
J. Galvão
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Г. Баррос
72'
65'
Замена
Тикиньо
️️️️
М. Фрейтас
65'
Замена
В. Са
️️️️
Л. Энрике
65'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
C. Alberto
Желтая карточка
П. Энрике
54'
ГОЛ! 3:0!
П. Энрике
Пас отдал
Маурисио
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Патрик
Пас отдал
Г. Баррос
50'
45'
+2
Желтая карточка
Данило
Замена
П. Энрике
️️️️
Э. Валенсия
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Маурисио
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
(К)
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Ботафого
20
Лукас Перри
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
31
Виктор Куэста
(К)
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
31
João Fernando
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
28
Ньютон
ЦП
75
Rai
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
43
David Sousa
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
4-1-3-2
1
Рочет
6
Рене
3
Гомес
25
Меркадо
14
Бустос
20
Арангис
18
Маурисио
10
Патрик
18
Баррос
8
13
Валенсия
3-2-1-2-2
20
Перри
14
Сампайо
31
Куэста
16
Уго
17
Фрейтас
15
Данило
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
39
Жандерсон
99
20
Арангис
36
Лара
36
Лара
20
Арангис
18
Маурисио
6
Габриэль
6
Габриэль
18
Маурисио
18
Баррос
5
Кардозо
5
Кардозо
18
Баррос
13
Валенсия
7
Энрике
7
Энрике
13
Валенсия
10
Патрик
4
Адриано
4
Адриано
10
Патрик
33
Карлос Эдуардо
57
57
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
27
Са
27
Са
11
Энрике
99
7
Сантос
7
Сантос
99
17
Фрейтас
9
Тикиньо
9
Тикиньо
17
Фрейтас
Остались в запасе
Интернасьонал
Ботафого
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
25
Роберто Фернандес
ВР
31
João Fernando
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
28
Ньютон
ЦП
75
Rai
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
12
Anthoni
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
31
João Fernando
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
28
Ньютон
ЦП
75
Rai
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Интернасьонал - Ботафого
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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