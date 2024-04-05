Владислав Далидович - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Далидович
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2004 (19 лет)
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Далидович
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|4:1
|Слуцк
|Беларусь. Высшая лига, 13 тур
|16.06.2024
|73' - 90'
|Арсенал
|2:0
|Сморгонь
|Беларусь. Высшая лига, 12 тур
|31.05.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|3:3
|Славия-Мозырь
|Беларусь. Высшая лига, 11 тур
|26.05.2024
|78' - 90'
|Шахтер
|2:2
|Сморгонь
|Беларусь. Высшая лига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|4:1
|Слуцк (Слуцк)
|16.06.2024
|73' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|31.05.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|26.05.2024
|78' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Сморгонь (Сморгонь)
|16.05.2024
|90' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:3
|Сморгонь (Сморгонь)