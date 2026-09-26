Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данила Калин - статистика

Шахтер Донецк РФ
29 июня 2002 (24)
#3 | Защитник
187 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
26.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Ростов-2
0 : 0
19.09.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Шахтер Донецк РФ
4 : 2
12.09.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер Донецк РФ
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
26.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Ростов-2
0 : 0
19.09.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Шахтер Донецк РФ
4 : 2
12.09.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Заря Луганск РФ
1 : 1
05.09.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Шахтер Донецк РФ
4 : 2
29.08.2026
Динамо-2 Мх
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нефтяник
0 : 2
22.08.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
15.08.2026
Нарт
Был в запасе
Главные новости
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
10
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
17
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+