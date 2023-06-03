Данила Калин - статистика
#98 | Защитник
|Имя
|Данила
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Калин
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Данила
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Калин
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|61' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Химки (Химки)