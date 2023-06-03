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    Данила Калин - статистика

    #98 | Защитник
    Имя Данила
    Отчество Игоревич
    Фамилия Калин
    Команда Знамя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 мая 2002 (21 год)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.08.2023 1' - 90' Амкал 0:0 Знамя Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 61' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Химки (Химки)
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