Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вг - Иркутск: обзор матча 12 апреля 2026

Динамо Вг
12.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
3 : 0
Завершен
Иркутск
24' М. Лямзин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Иркутск
Завершен
ГОЛ! 1:0! Михаил Лямзин
24'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
2
Михаил Петролай
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
91
Данила Калин
ПЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЛП
27
Антон Бетюжнов
ЛП
49
Всеволод Быков
ЦП
13
Михаил Лямзин
ПП
10
Данила Ежков
ПП
36
Артем Шаболин
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Иркутск
1
Андрей Сорокин
ВР
47
Кирилл Фурман
ЛЗ
34
Александр Усов
ЛЗ
23
Федор Мотовилов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
10
Егор Перевозников
ЛП
99
Андрей Ломаш
ЦП
8
Дмитрий Икованюк
ПП
9
Максим Степин
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Динамо Вг
98
Семен Сергеев
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
19
Данил Сподарец
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦЗ
67
Егор Васильков
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ЦЗ
Иркутск
7
Арсений Лаврентьев
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
99
Виктор Антонюк
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ЦЗ
4-5-1
1
Аникеев
18
Криворучко
12
Долгов
2
Петролай
91
Калин
27
Бетюжнов
13
Лямзин
70
Губжоков
49
Быков
10
Ежков
36
Шаболин
3-2-3-2
1
Сорокин
2
Найденов
47
Фурман
23
Мотовилов
5
Полоротов
34
Усов
8
Икованюк
99
Ломаш
10
Перевозников
33
Яковлев
9
Степин
Остались в запасе
Динамо Вг
Иркутск
98
Семен Сергеев
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
19
Данил Сподарец
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦЗ
67
Егор Васильков
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
7
Арсений Лаврентьев
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
99
Виктор Антонюк
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Остались в запасе
98
Семен Сергеев
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
19
Данил Сподарец
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦЗ
67
Егор Васильков
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ЦЗ
Остались в запасе
7
Арсений Лаврентьев
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
99
Виктор Антонюк
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Илья Кунгуров
Статистика матча Динамо Вг - Иркутск
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
13
Удары мимо ворот
5
1
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вг
Иркутск
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо Вг
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+