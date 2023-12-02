Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станислав Ижаковский - статистика

Завершил карьеру
22 августа 1994 (32), Гомель
#44 | Защитник
188 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гомель
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
4 : 3
02.12.2023
Слуцк
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
25.11.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Гомель
0 : 2
10.11.2023
Ислочь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
04.11.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
0 : 3
22.10.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 4
08.10.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 2
26.09.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
2 : 0
22.09.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
СКА-1938
1 : 2
16.09.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Гомель
3 : 2
27.08.2023
Шахтер
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Слуцк
3 : 1
08.07.2023
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Гомель
3 : 2
02.07.2023
Славия-Мозырь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Ислочь
3 : 1
24.06.2023
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 3
11.06.2023
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 0
03.06.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Гомель
2 : 0
26.05.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 3
21.05.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Гомель
0 : 4
13.05.2023
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 0
30.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 1
15.04.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 2
18.03.2023
БАТЭ
Был в запасе
Главные новости
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
2
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
5
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
13
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+