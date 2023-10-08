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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Динамо-Брест
Гомель - Динамо-Брест: обзор матча 08 октября 2023
Гомель
08.10.2023, воскресенье, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Динамо-Брест
56'
А. Ануфриев
18'
Н. Бурак
36'
М. Гордейчук
40'
М. Гордейчук
90'
С. Кисляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Динамо-Брест
90'
+3
Замена
В. Щербо
️️️️
Е. Храленков
90'
ГОЛ! 1:4!
С. Кисляк
89'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Н. Бурак
71'
Желтая карточка
Е. Храленков
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Ануфриев
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Ануфриев
56'
54'
Желтая карточка
А. Позняк
Замена
Е. Трояков
️️️️
Д. Джон
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
М. Гордейчук
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Гордейчук
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурак
Пас отдал
М. Гордейчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
6
Егор Храленков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
24
Егор Корцов
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
42
Джон
4
Ращеня
3
Матвейчик
19
Кучинский
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Потапенко
8
Ануфриев
7
Адеола
11
Эффаге
4-1-5
16
Козакевич
72
Позняк
44
Тимонюк
59
Колпачук
6
Храленков
15
Кисляк
62
Гордейчук
24
Корцов
21
Ковалевич
42
Бурак
25
Бага
42
Джон
30
Трояков
30
Трояков
42
Джон
8
Ануфриев
15
Козловский
15
Козловский
8
Ануфриев
6
Храленков
18
Щербо
18
Щербо
6
Храленков
42
Бурак
23
Олехнович
23
Олехнович
42
Бурак
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
35
Глеб Третяк
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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