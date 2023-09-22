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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Минск
Гомель - Минск: обзор матча 22 сентября 2023
Гомель
22.09.2023, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Минск
23'
И. Алексиевич
52'
Р. Адеола (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Минск
Замена
Д. Козловский
️️️️
Р. Адеола
75'
Замена
Е. Трояков
️️️️
С. Матвейчик
66'
58'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
М. Касараб
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Адеола
52'
45'
Желтая карточка
Е. Малашевич
ГОЛ! 1:0!
И. Алексиевич
23'
18'
Желтая карточка
М. Касараб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
Минск
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
3
Матвейчик
4
Ращеня
42
Джон
19
Кучинский
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Потапенко
8
Ануфриев
11
Эффаге
7
Адеола
3-1-1-2-2
21
Нечаев
44
Гурбан
15
Касараб
4
Грекович
5
Душевский
7
Туманов
7
Малашевич
81
Печура
11
Мартынов
6
Кузнецов
3
Матвейчик
30
Трояков
30
Трояков
3
Матвейчик
7
Адеола
15
Козловский
15
Козловский
7
Адеола
Назаренко
20
Киндрук
20
Киндрук
Назаренко
15
Касараб
78
Якушевич
78
Якушевич
15
Касараб
Остались в запасе
Гомель
Минск
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Владимир Невинский
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Остались в запасе
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Гомель - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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