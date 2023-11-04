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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Гомель
Торпедо-БелАЗ - Гомель: обзор матча 04 ноября 2023
Торпедо-БелАЗ
04.11.2023, суббота, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Гомель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Гомель
90'
Желтая карточка
К. Ермакович
87'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ануфриев
Замена
И. Бурко
️️️️
Н. Пацко
86'
82'
Замена
А. Кийко
️️️️
А. Потапенко
72'
Желтая карточка
А. Ануфриев
64'
Замена
Д. Джон
️️️️
С. Матвейчик
Замена
А. Бутько
️️️️
В. Горбачик
64'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Э. Менса
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
77
Эванс Менса
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
3-2-3-2
25
Юрасов
11
Левицкий
13
Залеский
3
Глущенков
6
Премудров
11
Лисакович
77
Менса
30
Побудей
29
Пацко
33
Горбачик
21
Шевченко
4-1-1-3-1
23
Игнатьев
19
Кучинский
30
Трояков
4
Ращеня
3
Матвейчик
19
Силинский
13
Алексиевич
15
Козловский
8
Ануфриев
17
Потапенко
7
Адеола
29
Пацко
5
Бурко
5
Бурко
29
Пацко
Лисакович
6
Мякиш
6
Мякиш
Лисакович
77
Менса
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
77
Менса
33
Горбачик
70
Бутько
70
Бутько
33
Горбачик
3
Матвейчик
42
Джон
42
Джон
3
Матвейчик
17
Потапенко
7
Кийко
7
Кийко
17
Потапенко
8
Ануфриев
8
Ермакович
8
Ермакович
8
Ануфриев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
91
Дмитрий Дударь
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
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