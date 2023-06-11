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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Торпедо-БелАЗ
Гомель - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 11 июня 2023
Гомель
11.06.2023, воскресенье, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Торпедо-БелАЗ
50'
В. Горбачик
52'
В. Побудей
78'
А. Ксенофонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Торпедо-БелАЗ
Желтая карточка
К. Шевченко
87'
83'
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
В. Горбачик
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Ксенофонтов
Желтая карточка
А. Потапенко
67'
64'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Э. Менса
Замена
А. Потапенко
️️️️
А. Ануфриев
60'
Замена
К. Ермакович
️️️️
К. Кучинский
60'
Замена
Д. Козловский
️️️️
Ф. Акын
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
В. Побудей
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Горбачик
Пас отдал
Э. Менса
Замена
И. Кузьменок
️️️️
Д. Мирошников
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
54
Фуркан Акын
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
77
Эванс Менса
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
14
Владислав Драпеза
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
11
Егор Мычелкин
ЦП
3-2-3-1-1
87
Ковалев
3
Матвейчик
30
Трояков
5
Мирошников
22
Шевченко
19
Кучинский
11
Ловец
13
Алексиевич
54
Акын
8
Ануфриев
11
Эффаге
3-1-2-1-3
16
Абрамович
5
Бурко
3
Глущенков
96
Мелько
6
Мякиш
6
Премудров
11
Лисакович
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
77
Менса
5
Мирошников
25
Кузьменок
25
Кузьменок
5
Мирошников
8
Ануфриев
17
Потапенко
17
Потапенко
8
Ануфриев
54
Акын
15
Козловский
15
Козловский
54
Акын
19
Кучинский
8
Ермакович
8
Ермакович
19
Кучинский
33
Горбачик
11
Мычелкин
11
Мычелкин
33
Горбачик
77
Менса
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
77
Менса
Остались в запасе
Гомель
Торпедо-БелАЗ
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Владимир Невинский
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Гомель - Торпедо-БелАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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