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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Динамо Мн
Гомель - Динамо Мн: обзор матча 13 мая 2023
Гомель
13.05.2023, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
0 : 4
Завершен
Динамо Мн
16'
В. Морозов
36'
П. Седько
49'
Д. Бакич
53'
П. Седько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Динамо Мн
90'
Желтая карточка
Д. Шпаковский
83'
Желтая карточка
А. Путило
53'
ГОЛ! 0:4!
П. Седько
49'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бакич
46'
Замена
Н. Демченко
️️️️
О. Евдокимов
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Седько
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
54
Фуркан Акын
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
71
Александр Наумович
ЦФ
7
Артем Кийко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
Олег Евдокимов
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
42
Джонатан Джон
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
19
Абдул Бандаого
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
4-2-3-2
22
Шевченко
30
Трояков
4
Шкурдюк
3
Матвейчик
54
Акын
13
Алексиевич
17
Потапенко
8
Ануфриев
15
Козловский
7
Кийко
71
Наумович
4-2-2-2
26
Шпаковский
67
Бегунов
66
Политевич
20
Сачивко
99
Ориньо
15
Евдокимов
7
Быков
2
Рылач
26
Седько
7
Бакич
9
Морозов
15
Евдокимов
8
Демченко
8
Демченко
15
Евдокимов
Остались в запасе
Гомель
Динамо Мн
42
Джонатан Джон
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
13
Иван Шимакович
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
19
Абдул Бандаого
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
42
Джонатан Джон
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
19
Абдул Бандаого
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Гомель - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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