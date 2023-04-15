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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Гомель
Шахтер - Гомель: обзор матча 15 апреля 2023
Шахтер
15.04.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
41'
Е. Карпицкий
49'
Д. Козловский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Гомель
90'
+3
Желтая карточка
С. Матвейчик
Замена
Д. Динга
️️️️
К. Янковский
79'
76'
Замена
А. Кийко
️️️️
И. Алексиевич
Замена
С. Траоре
️️️️
М. Ковалевич
73'
71'
Замена
Ю. Ловец
️️️️
Ф. Акын
67'
Замена
А. Потапенко
️️️️
К. Ермакович
66'
Желтая карточка
Ф. Акын
Замена
Н. Корзун
️️️️
И. Зеньков
64'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Козловский
48'
Желтая карточка
А. Ануфриев
ГОЛ! 1:0!
Е. Карпицкий
Пас отдал
В. Ахмеди
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
8
Никита Капленко
ОП
13
Никита Николаевич
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
Гомель
71
Александр Наумович
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
97
Никита Майоров
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
7
Артем Кийко
ПВ
3-1-3-3
1
Игнатович
12
Гружевский
28
Янковский
99
Шевченко
6
Крыми
99
Зеньков
30
Ахмеди
28
Забелин
15
Скавыш
21
Карпицкий
23
Ковалевич
4-2-3-1
87
Ковалев
19
Кучинский
30
Трояков
3
Матвейчик
4
Шкурдюк
54
Акын
13
Алексиевич
15
Козловский
10
Савицкий
8
Ануфриев
8
Ермакович
23
Ковалевич
11
Траоре
11
Траоре
23
Ковалевич
99
Зеньков
18
Корзун
18
Корзун
99
Зеньков
28
Янковский
6
Динга
6
Динга
28
Янковский
13
Алексиевич
7
Кийко
7
Кийко
13
Алексиевич
8
Ермакович
17
Потапенко
17
Потапенко
8
Ермакович
54
Акын
11
Ловец
11
Ловец
54
Акын
Остались в запасе
Шахтер
Гомель
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
13
Никита Николаевич
ЦП
8
Никита Капленко
ОП
79
Илья Свириденко
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
Главный тренер
Алексей Бага
22
Дмитрий Емельянов
АП
97
Никита Майоров
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
71
Александр Наумович
ВР
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
13
Никита Николаевич
ЦП
8
Никита Капленко
ОП
79
Илья Свириденко
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
Остались в запасе
22
Дмитрий Емельянов
АП
97
Никита Майоров
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
71
Александр Наумович
ВР
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Шахтер - Гомель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Шумилов
Стадион:
Строитель
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