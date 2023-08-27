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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Шахтер
Гомель - Шахтер: обзор матча 27 августа 2023
Гомель
27.08.2023, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
3'
И. Алексиевич
41'
Д. Силинский
82'
А. Ануфриев (П)
52'
Э. Плакка Фессу
55'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Шахтер
Замена
И. Кузьменок
️️️️
Е. Трояков
89'
82'
Желтая карточка
Д. Гружевский
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Ануфриев
82'
78'
Желтая карточка
Н. Николаевич
Желтая карточка
Д. Джон
77'
Замена
Д. Джон
️️️️
С. Матвейчик
66'
64'
Желтая карточка
С. Шестиловский
57'
Желтая карточка
А. Макаренко
Желтая карточка
А. Ануфриев
57'
55'
ГОЛ! 2:2!
М. Скавыш
Пас отдал
Э. Плакка Фессу
Замена
К. Ермакович
️️️️
Д. Козловский
53'
52'
ГОЛ! 2:1!
Э. Плакка Фессу
Пас отдал
В. Ахмеди
46'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Кабышев
ГОЛ! 2:0!
Д. Силинский
41'
ГОЛ! 1:0!
И. Алексиевич
Пас отдал
Р. Адеола
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
19
Владислав Кабышев
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
30
Валон Ахмеди
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
3
Матвейчик
4
Ращеня
30
Трояков
19
Кучинский
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Ануфриев
15
Козловский
7
Адеола
11
Эффаге
4-3-3
1
Игнатович
25
Макаренко
28
Янковский
44
Шестиловский
12
Гружевский
99
Зеньков
18
Корзун
19
Кабышев
15
Скавыш
23
Ковалевич
77
Плакка Фессу
3
Матвейчик
42
Джон
42
Джон
3
Матвейчик
30
Трояков
25
Кузьменок
25
Кузьменок
30
Трояков
15
Козловский
8
Ермакович
8
Ермакович
15
Козловский
19
Кабышев
13
Николаевич
13
Николаевич
19
Кабышев
Остались в запасе
Гомель
Шахтер
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Владимир Невинский
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Гомель - Шахтер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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