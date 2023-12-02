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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Слуцк
Гомель - Слуцк: обзор матча 02 декабря 2023
Гомель
02.12.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
4 : 3
Завершен
Слуцк
16'
Р. Адеола
71'
К. Кучинский
85'
Д. Козловский
90+4'
И. Кузьменок
20'
С. Пушняков
52'
В. Сычев
75'
С. Пушняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Слуцк
ГОЛ! 4:3!
И. Кузьменок
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Д. Козловский
85'
Замена
И. Кузьменок
️️️️
Е. Трояков
83'
75'
ГОЛ! 2:3!
С. Пушняков
Пас отдал
K. Kotov
ГОЛ! 2:2!
К. Кучинский
Пас отдал
К. Ермакович
71'
66'
Желтая карточка
А. Малиевский
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Потапенко
54'
52'
ГОЛ! 1:2!
В. Сычев
Замена
Д. Джон
️️️️
А. Савицкий
52'
45'
Желтая карточка
С. Русак
43'
Желтая карточка
Д. Плетнев
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Пушняков
Пас отдал
Д. Плетнев
ГОЛ! 1:0!
Р. Адеола
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Александр Ануфриев
АП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
9
Сергей Пушняков
АП
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
4-3-3
23
Игнатьев
3
Матвейчик
4
Ращеня
30
Трояков
19
Кучинский
17
Потапенко
10
Савицкий
15
Козловский
11
Эффаге
7
Адеола
8
Ануфриев
2-2-2-2-2
1
Малиевский
12
Былинкин
16
Заяц
71
Крень
29
Дубинец
9
Сычев
8
Русак
10
Плетнев
9
Пушняков
15
Рум
74
Сачковский
30
Трояков
25
Кузьменок
25
Кузьменок
30
Трояков
10
Савицкий
42
Джон
42
Джон
10
Савицкий
17
Потапенко
8
Ермакович
8
Ермакович
17
Потапенко
Остались в запасе
Гомель
Слуцк
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Невинский
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Гомель - Слуцк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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