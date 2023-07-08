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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Гомель
Слуцк - Гомель: обзор матча 08 июля 2023
Слуцк
08.07.2023, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Гомель
23'
С. Глебко
58'
Д. Гирс
79'
P. Grechishko
76'
Д. Джон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Гомель
Замена
А. Соловьев
️️️️
С. Глебко
86'
82'
Замена
К. Ермакович
️️️️
Д. Козловский
ГОЛ! 3:1!
P. Grechishko
Пас отдал
С. Пушняков
79'
77'
Желтая карточка
Ф. Акын
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джон
Пас отдал
К. Кучинский
62'
Замена
Ф. Акын
️️️️
Ю. Ловец
61'
Замена
А. Потапенко
️️️️
А. Ануфриев
ГОЛ! 2:0!
Д. Гирс
Пас отдал
С. Пушняков
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Глебко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
28
Иван Михнюк
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Слуцк
9
Владислав Сычев
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Гомель
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
54
Фуркан Акын
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
2-1-4-2-1
16
Василючек
55
20
Образов
71
Крень
17
Глебко
26
28
Михнюк
8
Русак
9
Пушняков
55
Гирс
74
Сачковский
4-2-3-1
87
Ковалев
19
Кучинский
30
Трояков
44
Ижаковский
42
Джон
13
Алексиевич
11
Ловец
15
Козловский
8
Ануфриев
10
Савицкий
11
Эффаге
17
Глебко
14
Соловьев
14
Соловьев
17
Глебко
11
Ловец
54
Акын
54
Акын
11
Ловец
8
Ануфриев
17
Потапенко
17
Потапенко
8
Ануфриев
15
Козловский
8
Ермакович
8
Ермакович
15
Козловский
Остались в запасе
Слуцк
Гомель
9
Владислав Сычев
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
9
Владислав Сычев
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Остались в запасе
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Слуцк - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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