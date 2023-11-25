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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Гомель
Славия-Мозырь - Гомель: обзор матча 25 ноября 2023
Славия-Мозырь
25.11.2023, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Гомель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Гомель
Желтая карточка
С. Сазончик
90'
+3
Замена
А. Кобет
️️️️
М. Жумабеков
85'
Замена
Е. Кенжебаев
️️️️
К. Дрош
81'
75'
Замена
Д. Джон
️️️️
С. Матвейчик
74'
Желтая карточка
Д. Силинский
70'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ануфриев
Замена
И. Костров
️️️️
В. Полоз
69'
67'
Желтая карточка
К. Кучинский
58'
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Потапенко
Желтая карточка
К. Дрош
52'
Желтая карточка
А. Антилевский
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Славия-Мозырь
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Каратай
12
Иванов
4
Прудник
18
Мельников
10
Жумабеков
10
Сазончик
6
Дрош
63
Сидоренко
13
Полоз
27
Чикида
11
Антилевский
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
19
Кучинский
30
Трояков
3
Матвейчик
4
Ращеня
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Ануфриев
17
Потапенко
11
Эффаге
7
Адеола
6
Дрош
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
6
Дрош
13
Полоз
8
Костров
8
Костров
13
Полоз
10
Жумабеков
9
Кобет
9
Кобет
10
Жумабеков
3
Матвейчик
42
Джон
42
Джон
3
Матвейчик
17
Потапенко
15
Козловский
15
Козловский
17
Потапенко
8
Ануфриев
8
Ермакович
8
Ермакович
8
Ануфриев
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Гомель
19
Илья Руцкий
ПЗ
17
Павел Котляров
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
19
Илья Руцкий
ПЗ
17
Павел Котляров
ЦП
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Гомель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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