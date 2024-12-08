Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эвералдо - статистика

Завершил карьеру
28 мая 1994 (32)
#37 | Нападающий
172 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
12
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
2 : 2
08.12.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
1 : 1
05.12.2024
Гремио
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
02.12.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
1 : 2
09.11.2024
Коринтианс
73' - 90'
77'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
03.11.2024
Витория
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Витория
2 : 1
26.10.2024
Флуминенсе
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Витория
1 : 0
19.10.2024
Брагантино
46' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.10.2024
Витория
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
3 : 1
30.09.2024
Витория
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Витория
1 : 0
21.09.2024
Жувентуде
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
14.09.2024
Витория
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
2 : 1
26.08.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 2
20.08.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
0 : 2
28.07.2024
Витория
Был в запасе
90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 2
25.07.2024
Фламенго
69' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
2 : 0
21.07.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
18.07.2024
Витория
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
0 : 1
12.07.2024
Ботафого
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
2 : 1
08.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
11
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+