Матвей Борисевич - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Борисевич
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (21 год)
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Борисевич
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2023
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|06.12.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Витебск (Витебск)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|3:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.11.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Динамо (Минск)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.08.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|07.07.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.06.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|23.06.2023
|68' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.04.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Нафтан (Новополоцк)