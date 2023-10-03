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    Матвей Борисевич - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Матвей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Борисевич
    Команда Энергетик-БГУ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 2003 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергетик-БГУ 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2023 1' -90' Витебск (Витебск) 1:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    06.12.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Витебск (Витебск)
    02.12.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    25.11.2023 Был в запасе Ислочь (Минский район) 3:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    12.11.2023 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    05.11.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 2:4 Сморгонь (Сморгонь)
    22.10.2023 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    07.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:4 Динамо (Минск)
    03.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    18.08.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    07.07.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    30.06.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Ислочь (Минский район)
    23.06.2023 68' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.05.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    21.05.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 2:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    30.04.2023 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    23.04.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:4 Шахтер (Солигорск)
    15.04.2023 Был в запасе Неман (Гродно) 2:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    09.04.2023 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Нафтан (Новополоцк)
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