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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 12 ноября 2023
СКА-1938
12.11.2023, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
77'
Г. Барковский
4'
А. Ксенофонтов
22'
А. Ксенофонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
78'
Замена
И. Бурко
️️️️
Н. Пацко
78'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
ГОЛ! 1:2!
Г. Барковский
77'
70'
Замена
️️️️
К. Премудров
Желтая карточка
М. Омельянчук
64'
57'
Замена
В. Горбачик
️️️️
Э. Эссого
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Ксенофонтов
Пас отдал
К. Премудров
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Ксенофонтов
Пас отдал
Е. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
77
Эванс Менса
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
3-2-1-3
1
Веретынский
14
Пашевич
55
Лаврик
17
Борисевич
24
Макушинский
18
Михаленко
18
Омельянчук
7
Бакаев
23
Нурымбет
11
Барковский
3-1-1-3-2
25
Юрасов
3
Глущенков
13
Залеский
11
Левицкий
6
Мякиш
6
Премудров
29
Пацко
30
Побудей
80
Ксенофонтов
11
Эссого
21
Шевченко
29
Пацко
5
Бурко
5
Бурко
29
Пацко
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
11
Эссого
33
Горбачик
33
Горбачик
11
Эссого
Остались в запасе
СКА-1938
Торпедо-БелАЗ
44
Станислав Клещук
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
Главный тренер
Алексей Меркулов
16
Евгений Абрамович
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
77
Эванс Менса
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
77
Эванс Менса
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
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