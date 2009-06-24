|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|22
|4
|0
|4
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2009
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|39'
|22.09.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|11.09.2009
|1' -73'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|60' 73'
|08.09.2009
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|15'
|20.08.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|17.08.2009
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|06.08.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Анжи (Махачкала)
|5'
|09.07.2009
|1' -76'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|06.07.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Носта (Новотроицк)
|24.06.2009
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|64'
|16.06.2009
|32' -90'
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|05.06.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|02.06.2009
|85' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Салют (Белгород)
|22.05.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|14.05.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|88'
|11.05.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|88'
|30.04.2009
|67' -90'
|Чита (Чита)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|22.04.2009
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|19.04.2009
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11'
|31.03.2009
|1' -71'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|26' 71'
|28.03.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|75'