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    Геннадий Олексич - статистика

    Имя Геннадий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Олексич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1978 (44 года)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 22 4 0 4 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2009 1' -90' Салют (Белгород) 1:2 Шинник (Ярославль)
    39'
    22.09.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Луч (Владивосток)
    11.09.2009 1' -73' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    60' 73'
    08.09.2009 1' -90' Урал (Екатеринбург) 3:1 Шинник (Ярославль)
    15'
    20.08.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Шинник (Ярославль)
    17.08.2009 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:1 Шинник (Ярославль)
    06.08.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Анжи (Махачкала)
    5'
    09.07.2009 1' -76' Шинник (Ярославль) 1:1 Витязь (Подольск)
    06.07.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Носта (Новотроицк)
    24.06.2009 1' -90' Балтика (Калининград) 0:2 Шинник (Ярославль)
    64'
    16.06.2009 32' -90' 2:0 Шинник (Ярославль)
    05.06.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    02.06.2009 85' -90' Шинник (Ярославль) 4:2 Салют (Белгород)
    22.05.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Шинник (Ярославль)
    14.05.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    88'
    11.05.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    88'
    30.04.2009 67' -90' Чита (Чита) 1:0 Шинник (Ярославль)
    22.04.2009 90' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.04.2009 1' -46' Шинник (Ярославль) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    11'
    31.03.2009 1' -71' Шинник (Ярославль) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    26' 71'
    28.03.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Краснодар (Краснодар)
    75'
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