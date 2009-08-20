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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Шинник
КАМАЗ - Шинник: обзор матча 20 августа 2009
КАМАЗ
20.08.2009, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
36'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Шинник
Желтая карточка
И. Тодорович
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
️️️️
И. Каньенда
Замена
️️️️
Р. Войдель
Замена
️️️️
А. Кренделев
Замена
️️️️
А. Гудукин
Желтая карточка
С. Яшин
Замена
️️️️
А. Перов
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Б. Аджинджал
10'
Желтая карточка
А. Бочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
33
Андрей Перов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Иван Лях
4-4-2
16
Яшин
4
Гудукин
36
Грачев
75
Ложкин
77
Куканос
19
Тодорович
14
Пименов
33
Кренделев
33
Перов
33
Каньенда
2
Гогниев
3-1-5-1
27
Правкин
0
Олексич
16
Вьештица
2
Ндри
25
Бочков
6
Резников
22
Аджинджал
8
Бурченко
18
Яшин
20
Войдель
18
Бурмистров
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
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