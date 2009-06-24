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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 24 июня 2009
Балтика
24.06.2009, среда, 20:30
Россия. Первый дивизион, 17 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
64'
Г. Олексич
73'
С. Резников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
Замена
️️️️
М. Бузникин
Замена
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
️️️️
Д. Матьола
ГОЛ! 0:2!
С. Резников
Замена
️️️️
А. Джидич
ГОЛ! 0:1!
Г. Олексич
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
В. Тимофеев
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Джидич
19'
18'
Замена
️️️️
М. Вьештица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
0
Алдин Джидич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
3-2-4-1
16
Барановский
5
Крыштафович
5
Матьола
25
Ревякин
85
Попов
13
Тимофеев
15
Коломийченко
15
Окорочков
0
Джидич
58
Егоров
85
Голубов
3-1-4-1-1
27
Правкин
0
Олексич
99
Кабанов
16
Вьештица
25
Бочков
6
Резников
8
Бурченко
22
Аджинджал
22
Кузнецов
18
Бурмистров
15
Бузникин
Остались в запасе
Балтика
Шинник
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Балтика - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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