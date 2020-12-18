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Alexandros Voilis
Статистика
Alexandros Voilis - статистика
Завершил карьеру
#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панетоликос
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 14 тур
Панетоликос
2 : 2
18.12.2023
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Панетоликос
2 : 0
02.12.2023
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Олимпиакос
3 : 1
25.11.2023
Панетоликос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
0 : 1
05.11.2023
Астерас
85' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 1
28.10.2023
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
2 : 0
21.10.2023
Волос
1' - 78'
23'
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
3 : 0
08.10.2023
Панетоликос
81' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 0
01.10.2023
Панетоликос
86' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
1 : 1
27.09.2023
ОФИ
1' - 52'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
3 : 0
24.09.2023
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Панетоликос
0 : 5
16.09.2023
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.09.2023
Панетоликос
90' - 90'
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