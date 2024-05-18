Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марсело Карне - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 1990 (36), Рио-де-Жанейро
#31 | Вратарь
188 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
22
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
2 : 1
18.05.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Эшторил
0 : 1
11.05.2024
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
3 : 2
05.05.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
1 : 0
28.04.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эшторил
0 : 1
13.04.2024
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
0 : 0
08.04.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эшторил
1 : 0
30.03.2024
Порту
1' - 90'
81'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 1
10.03.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Эшторил
1 : 3
02.03.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Визела
3 : 3
25.02.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 1
10.02.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Эшторил
1 : 0
04.02.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Риу Аве
1 : 1
31.01.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
20.01.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Эшторил
1 : 3
13.01.2024
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Спортинг
5 : 1
05.01.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эшторил
4 : 0
30.12.2023
Фаренсе
1' - 90'
22'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фамаликан
1 : 1
17.12.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
3 : 1
03.12.2023
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
4 : 0
10.11.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
0 : 1
03.11.2023
Эшторил
1' - 90'
84'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
1 : 0
28.10.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Эшторил
0 : 1
07.10.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
01.10.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 2
23.09.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
5 : 3
17.09.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 2
03.09.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 1
25.08.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
2 : 0
20.08.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
4 : 3
13.08.2023
Эшторил
Был в запасе
Главные новости
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
1
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+