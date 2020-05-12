Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гойко Качар - статистика

Завершил карьеру
26 января 1987 (39), Нови Сад
#20 | Полузащитник
185 см | 84 кг
Сербия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
2 : 0
12.05.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
1 : 2
05.05.2018
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
2 : 2
28.04.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2 : 0
22.04.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
0 : 0
13.04.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 4
07.04.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
17.03.2018
Вердер
1' - 90'
38'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
1 : 3
10.03.2018
Аугсбург
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0 : 2
03.03.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия Д
1 : 1
26.02.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
0 : 1
18.02.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
09.02.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
3 : 0
04.02.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
1 : 0
13.01.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
0 : 3
29.10.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 2
21.10.2017
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
2 : 2
14.10.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
0 : 0
23.09.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
16.09.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
3 : 0
09.09.2017
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2 : 2
26.08.2017
Боруссия М
Был в запасе
Главные новости
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
6
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
2
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
3
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+