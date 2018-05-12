Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 12 мая 2018
Фрайбург
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
49'
Н. Хефлер
65'
Т. Кляйнденст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
Желтая карточка
М. Терраццино
82'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кляйнденст
65'
ГОЛ! 1:0!
Н. Хефлер
Пас отдал
Я. Хаберер
49'
27'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
4-1-2-3
1
Шволов
30
Гюнтер
5
Гульде
2
Кемпф
17
Кюблер
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
18
Петерсен
11
Кляйнденст
33
Терраццино
4-1-3-1-1
16
Люте
7
Шмид
6
Гаувелеув
3
Дансо
13
Хинтереггер
8
Хедира
30
Каюби
30
Моравек
10
Байер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
13
Фабиан Гифер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Аугсбург
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+