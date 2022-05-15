Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эдгар Баррето - статистика

Завершил карьеру
15 июля 1984 (42), Асунсьон
#8 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Парагвай | Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
17
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
НЕК
0 : 1
15.05.2022
Фортуна
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
3 : 2
11.05.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
4 : 3
12.03.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
НЕК
1 : 3
06.03.2022
АЗ Алкмаар
1' - 70'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Витесс
4 : 1
27.02.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
1 : 1
19.02.2022
РКС Ваалвейк
1' - 69'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
0 : 1
13.02.2022
НЕК
1' - 61'
8'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Зволле
1 : 1
05.02.2022
НЕК
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
2 : 3
26.11.2021
Камбур
1' - 85'
31'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
20.11.2021
НЕК
1' - 72'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
НЕК
1 : 1
06.11.2021
Херенвен
1' - 76'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 0
31.10.2021
Гронинген
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Твенте
1 : 2
24.10.2021
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
0 : 1
17.10.2021
Витесс
1' - 69'
53'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 3
02.10.2021
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
5 : 3
25.09.2021
НЕК
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
0 : 3
22.09.2021
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Спарта
1 : 1
17.09.2021
НЕК
76' - 90'
79'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
НЕК
2 : 0
20.08.2021
Зволле
70' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Аякс
5 : 0
14.08.2021
НЕК
25' - 90'
Главные новости
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
3
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
2
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
3
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+