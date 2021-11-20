Эдгар Баррето - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Баррето
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асунсьон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Баррето
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асунсьон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|17
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|87' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|11.05.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|НЕК (Неймеген)
|12.03.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:3
|НЕК (Неймеген)
|06.03.2022
|1' -70'
|НЕК (Неймеген)
|1:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.02.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|4:1
|НЕК (Неймеген)
|19.02.2022
|1' -69'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|13.02.2022
|1' -61'
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|8'
|05.02.2022
|72' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|26.11.2021
|1' -85'
|НЕК (Неймеген)
|2:3
|Камбур (Лиуварден)
|31'
|20.11.2021
|1' -72'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|06.11.2021
|1' -76'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|31.10.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|24.10.2021
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|17.10.2021
|1' -69'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|53'
|02.10.2021
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|25.09.2021
|1' -85'
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:3
|НЕК (Неймеген)
|22.09.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:3
|Утрехт (Утрехт)
|17.09.2021
|76' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|79'
|12.09.2021
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Виллем II (Тилбург)
|20.08.2021
|70' -89'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|14.08.2021
|25' -88'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|НЕК (Неймеген)