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    Эдгар Баррето - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Эдгар
    Фамилия Баррето
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Родной город Асунсьон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 17 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 87' -90' НЕК (Неймеген) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    11.05.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:2 НЕК (Неймеген)
    12.03.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 4:3 НЕК (Неймеген)
    06.03.2022 1' -70' НЕК (Неймеген) 1:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    27.02.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 4:1 НЕК (Неймеген)
    19.02.2022 1' -69' НЕК (Неймеген) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    13.02.2022 1' -61' Херенвен (Херенвен) 0:1 НЕК (Неймеген)
    8'
    05.02.2022 72' -90' Зволле (Зволле) 1:1 НЕК (Неймеген)
    26.11.2021 1' -85' НЕК (Неймеген) 2:3 Камбур (Лиуварден)
    31'
    20.11.2021 1' -72' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 НЕК (Неймеген)
    06.11.2021 1' -76' НЕК (Неймеген) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    31.10.2021 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    24.10.2021 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:2 НЕК (Неймеген)
    17.10.2021 1' -69' НЕК (Неймеген) 0:1 Витесс (Арнем)
    53'
    02.10.2021 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:3 НЕК (Неймеген)
    25.09.2021 1' -85' Фейеноорд (Роттердам) 5:3 НЕК (Неймеген)
    22.09.2021 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:3 Утрехт (Утрехт)
    17.09.2021 76' -90' Спарта (Роттердам) 1:1 НЕК (Неймеген)
    79'
    12.09.2021 Был в запасе НЕК (Неймеген) 0:0 Виллем II (Тилбург)
    20.08.2021 70' -89' НЕК (Неймеген) 2:0 Зволле (Зволле)
    14.08.2021 25' -88' Аякс (Амстердам) 5:0 НЕК (Неймеген)
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