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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - АЗ Алкмаар
НЕК - АЗ Алкмаар: обзор матча 06 марта 2022
НЕК
06.03.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
44'
Р. Гут
8'
Й. Карлссон
70'
Й. Карлссон
76'
Х. Эвьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - АЗ Алкмаар
87'
Замена
С. Беукема
️️️️
Й. Карлссон
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
А. Акман
83'
Замена
M. de Wolf
️️️️
М. Маттссон
83'
76'
ГОЛ! 1:3!
Х. Эвьен
70'
ГОЛ! 1:2!
Й. Карлссон
Пас отдал
К. Соуа
Замена
Д. Пропер
️️️️
Э. Баррето
70'
64'
Замена
К. Соуа
️️️️
Д. де Вит
64'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
ГОЛ! 1:1!
Р. Гут
Пас отдал
Л. Шоне
44'
42'
Желтая карточка
П. Виндаль
Замена
К. Вердонк
️️️️
М. Дуэлунн
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
А. Витри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
4-2-2-2
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
26
28
ван Рой
3
Гут
20
Шоне
8
Баррето
10
Дуэлунн
14
Окита
8
Маттссон
19
Акман
4-4-2
1
Виндаль
16
Витри
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Класи
20
де Вит
14
Рейндерс
26
Эвьен
14
Павлидис
21
Карлссон
19
Акман
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
19
Акман
10
Дуэлунн
24
Вердонк
24
Вердонк
10
Дуэлунн
8
Баррето
6
Пропер
6
Пропер
8
Баррето
8
Маттссон
18
18
8
Маттссон
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
21
Карлссон
31
Беукема
31
Беукема
21
Карлссон
20
де Вит
14
Соуа
14
Соуа
20
де Вит
Остались в запасе
НЕК
АЗ Алкмаар
22
Робин Руфс
ВР
17
Нилс Россен
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
17
Нилс Россен
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча НЕК - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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