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Андреа Коста
Статистика
Андреа Коста - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 1986 (40), Реджо-Эмилия
#21 | Защитник
182 см | 73 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
6 : 2
31.03.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
11.03.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2 : 0
24.02.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5 : 2
11.02.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0 : 2
04.02.2018
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3 : 0
28.01.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
3 : 0
21.01.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Беневенто
3 : 2
06.01.2018
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1 : 0
30.12.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 2
17.12.2017
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 0
10.12.2017
Беневенто
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2 : 2
03.12.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 0
27.11.2017
Беневенто
1' - 90'
14'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1 : 2
19.11.2017
Сассуоло
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
1 : 2
01.10.2017
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
2 : 0
24.09.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Беневенто
0 : 1
26.08.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 1
20.08.2017
Беневенто
1' - 90'
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