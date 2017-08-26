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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Болонья
Беневенто - Болонья: обзор матча 26 августа 2017
Беневенто
26.08.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
55'
Г. Донса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Болонья
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Хеландер
76'
Желтая карточка
А. Миранте
55'
ГОЛ! 0:1!
Г. Донса
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
39'
Желтая карточка
А. Поли
Начало матча
Статистика матча Беневенто - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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Беневенто
Болонья
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
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