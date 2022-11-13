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    Ян Сильны - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Ян
    Фамилия Сильны
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 15 1 2 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2023 78' -90' Зброевка (Брно) 0:0 Фастав (Злин)
    24.05.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 2:1 Баник (Острава)
    21.05.2023 90' -90' Пардубице (Пардубице) 1:2 Фастав (Злин)
    06.05.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.04.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Фастав (Злин)
    23.04.2023 62' -90' Виктория (Пльзень) 4:0 Фастав (Злин)
    19.02.2023 84' -90' Пардубице (Пардубице) 2:1 Фастав (Злин)
    11.02.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 2:1 Теплице (Теплице)
    29.01.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    13.11.2022 1' -58' Фастав (Злин) 0:4 Славия (Прага)
    05.11.2022 1' -20' Богемианс 1905 (Прага) 3:2 Фастав (Злин)
    29.10.2022 38' -90' Фастав (Злин) 0:3 Виктория (Пльзень)
    22.10.2022 1' -85' Сигма (Оломоуц) 2:1 Фастав (Злин)
    38'
    16.10.2022 1' -78' Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    60'
    09.10.2022 1' -80' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    38' 51'
    18.09.2022 80' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    81'
    10.09.2022 62' -90' Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    82' 90'
    03.09.2022 60' -90' Спарта (Прага) 0:0 Фастав (Злин)
    87'
    07.08.2022 46' -90' Славия (Прага) 4:1 Фастав (Злин)
    30.07.2022 63' -90' Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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