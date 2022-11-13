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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Славия
Фастав - Славия: обзор матча 13 ноября 2022
Фастав
13.11.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Славия
2'
О. Лингр
5'
Д. Дудера
28'
П. Олаинка
56'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Славия
81'
Замена
О. Кричфалуши
️️️️
О. Лингр
Желтая карточка
J. Kolar
77'
74'
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Масопуст
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
68'
67'
Замена
С. Тецл
️️️️
В. Юрецка
67'
Замена
М. Усор
️️️️
Д. Дудера
64'
Желтая карточка
Э. Сантос
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Сильны
58'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
L. Bartosak
58'
56'
ГОЛ! 0:4!
О. Лингр
Пас отдал
Л. Масопуст
Замена
R. Hruby
️️️️
Д. Дидиба
46'
46'
Замена
Л. Провод
️️️️
О. Дорли
40'
Желтая карточка
Т. Качараба
28'
ГОЛ! 0:3!
П. Олаинка
Пас отдал
О. Лингр
5'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дудера
Пас отдал
О. Дорли
2'
ГОЛ! 0:1!
О. Лингр
Пас отдал
В. Юрецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
27
Patrik Kulisek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Славия
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
3-4-4
2
88
31
7
0
68
Янецки
7
Чантуришвили
17
21
Сильны
6
Дидиба
28
4-1-3-1-1
1
Колар
23
Дудера
3
Сантос
33
Качараба
39
Юрасек
14
Громада
8
Масопуст
32
Лингр
19
Дорли
99
Олаинка
15
Юрецка
6
Дидиба
8
8
6
Дидиба
31
77
Вукадинович
77
Вукадинович
31
21
Сильны
44
Джаво
44
Джаво
21
Сильны
0
27
27
0
32
Лингр
80
Кричфалуши
80
Кричфалуши
32
Лингр
8
Масопуст
32
Эвертон
32
Эвертон
8
Масопуст
19
Дорли
17
Провод
17
Провод
19
Дорли
23
Дудера
8
Усор
8
Усор
23
Дудера
15
Юрецка
11
Тецл
11
Тецл
15
Юрецка
Остались в запасе
Фастав
Славия
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
27
Patrik Kulisek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
4
Христ Тьехи
ОП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
27
Patrik Kulisek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Остались в запасе
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
4
Христ Тьехи
ОП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Фастав - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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