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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Фастав
Пардубице - Фастав: обзор матча 21 мая 2023
Пардубице
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Фастав
25'
P. Cerny
36'
F. Balaj
86'
А. Фантис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Фастав
90'
+1
Замена
N. Kovinić
️️️️
F. Balaj
90'
+1
Замена
Я. Сильны
️️️️
А. Фантис
Замена
D. Huf
️️️️
М. Хлаваты
89'
Замена
T. Koukola
️️️️
M. Icha
89'
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Фантис
Пас отдал
Y. Drame
82'
Желтая карточка
F. Balaj
Замена
К. Вацек
️️️️
B. Pikul
81'
79'
Замена
Y. Drame
️️️️
В. Вукадинович
Замена
М. Хелешич
️️️️
V. Sychra
70'
63'
Замена
R. Reiter
️️️️
L. Bartosak
49'
Желтая карточка
J. Kolar
45'
+1
Желтая карточка
Д. Дидиба
36'
ГОЛ! 1:1!
F. Balaj
ГОЛ! 1:0!
P. Cerny
Пас отдал
B. Pikul
25'
Желтая карточка
B. Pikul
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
10
B. Pikul
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Фастав
9
Michal Jerabek
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
3-3-4
1
Ницэ
2
Гранац
27
Влчек
4
Члумецки
6
19
Хлаваты
39
Яношек
10
9
28
15
3-1-2-5
18
Чедидла
31
2
6
Дидиба
68
Янецки
19
Слончик
17
18
Козак
15
Фантис
77
Вукадинович
28
28
20
Хелешич
20
Хелешич
28
6
6
6
6
10
7
Вацек
7
Вацек
10
19
Хлаваты
9
9
19
Хлаваты
31
7
7
31
77
Вукадинович
27
27
77
Вукадинович
72
72
45
45
15
Фантис
21
Сильны
21
Сильны
15
Фантис
Остались в запасе
Пардубице
Фастав
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
9
Michal Jerabek
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Пардубице - Фастав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
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Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
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