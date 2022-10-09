Бенжамин Чолич - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Чолич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1991 (32 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Чолич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|19
|1
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:1
|Баник (Острава)
|05.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|56'
|25.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|44'
|19.02.2023
|65' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|12.02.2023
|1' -83'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|15'
|28.01.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|85' 55'
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|34'
|01.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)
|90'
|03.09.2022
|1' -46'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|30.08.2022
|1' -77'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|13'
|27.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|21.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|19'
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Спарта (Прага)
|31.07.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)