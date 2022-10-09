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    Бенжамин Чолич - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Бенжамин
    Фамилия Чолич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 1991 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 19 1 4 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:1 Баник (Острава)
    05.03.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Славия (Прага)
    56'
    25.02.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    44'
    19.02.2023 65' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    12.02.2023 1' -83' Виктория (Пльзень) 2:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    05.02.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Слован (Либерец)
    15'
    28.01.2023 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    15.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    85' 55'
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    34'
    01.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    17.09.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Сигма (Оломоуц)
    90'
    03.09.2022 1' -46' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    30.08.2022 1' -77' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    13'
    27.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Виктория (Пльзень)
    21.08.2022 1' -90' Слован (Либерец) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    14.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    19'
    07.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Спарта (Прага)
    31.07.2022 1' -90' Пардубице (Пардубице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
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