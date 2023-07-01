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Бенжамин Чолич
Трансферы
Бенжамин Чолич - трансферы
Завершил карьеру
23 июля 1991 (35), Сараево
#12 | Защитник
182 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.23 / 12.10.23
Динамо
Без клуба
Свободный агент
01.07.19 / 01.07.23
Карвина
Динамо
Свободный агент
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