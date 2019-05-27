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Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
9
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
1
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
1
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
1
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
Фото
«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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22:22
Фото
Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
3
22:07
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Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
2
21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
2
21:31
Прогнозы и коэффициенты на матч «Бавария» – «ПСЖ»
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Ари - статьи
#9 | Нападающий
Имя
Арисленес
Фамилия
Да Силва
Состав
Без клуба
Родной город
Форталеза
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
11 декабря 1985 (37 лет)
Рост
180
Вес
85
Стоимость:
€ 900
тыс
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Посты
27.05.2019 18:54
РПЛ поменяется со следующего сезона: VAR, обсуждение нового лимита на легионеров, контракты со звездами
А еще будут обсуждать важные вопросы на будущее.
15
10.12.2018 16:30
Главные итоги первой части РПЛ. Ультракоротко
Вся суть – в одном твите.
17
13.11.2018 21:45
Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок
Текст в поддержку новичка.
78
04.11.2018 18:35
Вы зря боялись за «Краснодар». Ари сделал его универсальнее
Наличие такого нападающего – сильный аргумент в борьбе за титул.
5
21.08.2018 13:15
«Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи
Как же надоели эти разговоры про заговор.
65
18.08.2018 21:10
Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки
Сумасшедшее завершение игры в Краснодаре.
45
28.07.2018 09:30
66 неудобных вопросов о будущем русского футбола
Что с нами будет после ЧМ?
19
27.07.2018 10:50
Ари получил паспорт РФ и станцевал с ним под хит Дрейка
Он долго ждал этого момента.
7
19.03.2018 17:50
«Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют
К футболисту сборной России обратился даже Обамеянг.
13
11.01.2018 14:05
Ари хочет играть за Россию. Он нам нужен?
Бразильский форвард может помочь сборной на чемпионате мира.
23
22.07.2017 10:00
«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства
Скудные ресурсы не дают ЦСКА больших вариантов, что показал проигранный матч «Локомотиву» (1:3). Александр Плеханов побывал на московском дерби и увидел, как армейцы пытаются спасти амбиции.
16
06.05.2017 12:00
«Золотой мячик созрел на наших глазах». О чем писали в твиттер на этой неделе
Причина, по которой Ари должен перейти в ЦСКА, шедевры Джана и Игуаина, прогноз на финал ЛЧ – все это в нашей традиционной щебечущей рубрике.
8
03.05.2017 19:50
«Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается
Финал Кубка России закончился грандиозной дракой и перерос в лавину оскорблений через прессу, а сегодня разгорелся с новой силой. «Бомбардир» разбирается, как так получилось и что теперь будет.
29
20.03.2017 11:55
Кого еще может натурализовать РФС. Реальные кандидаты для сборной России
В этот раз в сборную России вызвали сразу трех натурализованных легионеров. «Бомбардир» напоминает, кто дополнит этот список при необходимости.
14
18.03.2017 21:00
«Реал» обратил внимание на Мбаппе. «Локомотив» и «Спартак» поделили очки. Дайджест событий дня
«Реал» приготовил 80 миллионов на трансфер Килиана Мбаппе. Болельщики «Арсенала» конфликтуют при помощи самолетов. «Спартак» потерял очки в игре против «Локомотива». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
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