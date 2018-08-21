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    «Краснодар», хватит ныть. В проблемах виноваты не судьи


    3.2
    Голосов: 17
    21.08.2018 13:15
    Как же надоели эти разговоры про заговор.

    В субботу «Спартак» выиграл 1:0 в гостях у «Краснодара». В конце хозяева требовали пенальти, а взамен получили удаление Ари за удар в лицо Жиго. Тренер клуба Олег Фоменко и гендиректор Владимир Хашиг пожаловались на судейство, Ари назвал произошедшее позором российского футбола, Павел Мамаев предложил поговорить с судьями, а глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров встал на защиту судейской бригады и посоветовал Ари «не балаболить языком».

    Первые эмоции схлынули, спорные эпизоды были просмотрены, мнения высказаны. Но «Краснодар» не успокоился, а смонтировал видео из матча, взятое из системы VAR. И все пошло по новой.

    При этом в видео не попали спорные эпизоды, которыми мог бы быть недоволен «Спартак». Например, пас назад вратарю «Краснодара», после чего тот взял мяч руками, бесконечные падения Ари, далеко не каждое из которых можно считать фолом, захваты в штрафной при стандартах и так далее.

    До этого «Краснодар» выпустил еще одно видео и пожаловался на то, что один и тот же судья обслуживает матчи со «Спартаком» третий раз. А в видеоролике был упомянут назначенный Лапочкиным год назад пенальти в Москве. Хотя едва ли нарушение правил в том эпизоде вызывало какие-то сомнения.

    Не вполне понятно, почему же клуб не вспомнил, как вели себя судьи в очном матче двухлетней давности, когда «Спартак» победил 2:0.

    А также – за что поставили пенальти на Комбарове, когда команды сыграли 2:2.

    Вопросы можно продолжать, но смысла это не имеет. Фактически, только в «Краснодаре» и считают, что их клуб уступил «Спартаку» из-за плохого судейства. Набрать очки помешала не пассивная игра в первом тайме, не низкая реализация моментов после перерыва, которых было предостаточно, не затмение Мартыновича, который не увидел вылетающего на мяч Зе Луиша (после чего случился гол), а «судейский беспредел». Клуб в этом уверен.

    «Краснодар» в такой ситуации мало того, что выглядит очень несолидно, так по сути повторяет спартаковскую же ошибку.

    Судейские скандалы вокруг «Спартака» в 2011-2012 годах вспыхивали регулярно. Наблюдать за этим было тошно. КДК был небезгрешен, но тот «Спартак» при Карпине запомнился больше не игрой, а околофутбольной истерикой. Шутки про заговоры – с тех же времен. Вместо того чтобы пытаться расти, клуб жаловался, оскандалился с Унаи Эмери, регулярно проигрывал слабым командам в еврокубках и в итоге рухнул во вторую сотню рейтинга УЕФА. Он утомил своими протестами абсолютно всех, пока не пришел Массимо Каррера, который будто бы наложил вето на обсуждение судейства.

    Каждое лето мы задаемся вопросом, на что сейчас способен «Краснодар», и каждое лето надеемся, что вот сейчас команда покажет, как она растет. Два года назад мы объясняли, почему вполне можно побороться за чемпионство, но клуб не попал даже в тройку. Год назад мы надеялись, что вылет из еврокубков даст какой-то толчок, но итог – четвертое место. Сейчас поводов для тревог стало еще больше.

    • «Краснодар» уже давно входит в элитный список российских клубов, он же – единственный, у кого вообще нет никаких трофеев и есть лишь один медальный сезон. Притом нет никакого прогресса уже несколько лет. Такому сумасшедшему бэкграунду абсолютно не соответствуют результаты.

    • Клуб открыто заявляет о цели играть одними воспитанниками, но выходят они от случая к случаю (всего двое в этом сезоне). Главный тренер – 34-летний Мурад Мусаев. Вероятно, специалист очень перспективный, тем более, несмотря на возраст, у Мусаева уже в целом есть неплохой рабочий опыт, но в РПЛ опыта как раз нет совсем. Значит ли это, что «Краснодар» отказывается от турнирных амбиций и конечная задача у клуба – выпуск воспитанников, а не трофеи?

    • Олег Фоменко заявил, что «Краснодар» не купит форвардов – хватит Ари и Игнатьева. Интересно, как в этом случае клуб собирается справляться с игрой на два фронта (даже на три, если не проиграют в Кубке). Вдвойне интересно, что будет сейчас, когда Ари почти наверняка выгонят за плохое поведение на несколько матчей.

    • Брошенные бутылки на поле арены «Краснодар» своими же фанатами. Учитывая, как трепетно Сергей Галицкий относится к порядку на своих трибунах, как он бесплатно пускал гостевых фанатов в обмен на отсутствие мата и как там цветет семейная атмосфера, казалось, что беспорядков на этом стадионе мы не увидим никогда вообще. Но увидели, и это было ужасно.

    Легче всего оправдать собственные неудачи судейскими заговорами, но трофеи в клубном музее сами по себе не вырастут, их не станет больше после нытья о плохом судействе. После унылых первых трех туров РПЛ в четвертом команды более-менее заиграли в футбол, но главные темы это:
    а) обиженный из-за судейства «Краснодар», хотя в РФС пояснили, что влияющих на результат ошибок не было и в помине;
    б) обиженный из-за судейства в матче с ЦСКА тульский «Арсенал», где удаление, конечно, спорное, но во что играли туляки в полном составе – загадка до сих пор. И снова никакого футбола, лишь нытье.

    Мы периодически слышим от наших топ-клубов упреки в адрес судей. С Семиным – часто, с Гончаренко – тоже было, «Спартак» при Каррере не жалуется, но все на себя, видимо, забрали времена Карпина. «Зенит» – при всех трех предыдущих тренерах. Многим и нравился «Краснодар», потому что команда не истерила чуть что, а играла в футбол и не влипала ни в какие скандалы. Тем неприятнее, что у топов она перенимает далеко не лучшие черты.

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 17
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 23 августа 2018, 14:29

      А судья конченый

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      Рейтинг: +19

      GROM_969 23 августа 2018, 14:28

      Пошли вы все! Краснодар покажет вам всем еще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 августа 2018, 11:35

      Не читая статью, одобряю заголовок!

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 22 августа 2018, 10:34

      А ныть постоянно можно только питерскому газовику и московскому пищевику??? Ари виноват, но его бодание - это всего лишь ответ на действия спартаковца!!! ОТВЕТ, но никак не начало.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > maxpav 22 августа 2018, 11:29

      Погодь, а что сделал Жиго!? Подбежал и сказал, что хватит выпрашивать пеналь??? Имеет право, особенно учитывая, что в этом же матче Ари и на нём пытался заработать пенальти, хотя там даже касания не было! Ари вообще всю игру выпрашивал штрафные. Короче это точно не повод так себя вести! А учитывая, что у Ари это рецедив, то дисква будет максимальная!!! И не надо говорить, что это произвол

      4
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > maxpav 22 августа 2018, 12:29

      хрюндели полыхали когда их крылья вынесли в их купленный симоняновский сезон, а поставь пенку опять бы под трамвай кинулись

      -2
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      Рейтинг: +2439

      docndoc > filosof sparty 22 августа 2018, 20:59

      Вообще Ари повёл себя нелогично. Если судья не дал пенальти сразу, то сколько не лежи, своего решения он не изменит. Так что вскакивать надо было и опять в атаку, ведь считанные минутки оставались, чтобы игру спасти. Так что Жиго напрасно его пытался поднять - пусть Ари ещё время потянул.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 августа 2018, 07:12

      не превращайтесь в реальных быков ребята,хотя Ару бодучего ветеринару покажите

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 22 августа 2018, 06:53

      надо играть в футбол а не распускать сопли

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 21 августа 2018, 22:06

      Очень в тему сейчас показали матч 2003 года Спартак - ЦСКА. Это когда Спартак проиграл и в проигрыше поучаствовал судья. Вот это не ныл тогда Спартак.
      Я конечно понимаю, что Спартак команда народная, но тогда не надо хотя бы наезжать на других. Если конечно нападение не способ защиты.

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > Retiremen_VMF 22 августа 2018, 20:55

      Как не ныл тогда Спартак???? Я до сих пор помню как долго и утомительно ныли спартаковцы после того матча, а Романцев донылся до того, что совсем ушел с поста.

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 21 августа 2018, 20:43

      Что за Миша Морозов (автор) ? Кто он вообще? И что за бред пишет. Да Краснодар проиграл, да не забиваешь, ты забивают тебе, и гол был красавец. Да боднул Ари головой да заслужил карточку красную. Но что за комментарии и выводы от автора?
      1 Автору скажу : «НЕ ЗАВИДУЙ».
      2. Откровенная проплаченная статья.
      3. Пенальти на Ари был и никто не ноет, а констатируют мнение люди, которые имеют право на него. Даже если арбитр ошибся, почему (?) не вводят видео повторы, ведь после чемпа все видели что футбол только выигрывает от них. А не вводят потому что сразу финансовые потоки в карманы кое кому уменьшатся в разы.
      3. Сразу после воскресных игр у Черданцева главарь судейской банды только лыбился и пел что он забыл что нельзя одного и того же судью ставить на игру третий раз подряд.
      4. Когда идет такая затяжка времени –безобразие от вратаря Спартака, судья обязан дать карточку. Поэтому и полетели бутылки. Кстати тех кто бросал уже вычислили и они местными ресурсами будут наказаны (кстати такого еще не было нигде у нас в стране – учитесь).
      5. Ждем вердикта, думаю будет самое суровое наказание за бутылки , самое суровое которое есть в регламенте по Ари (там случайно нет посадки на кол?). Увидим конечно кто в доме хозяин (кстати и сама статья имеет цель кое кому показать и намекнуть кто в доме хозяева и что нужно бабосики платить).
      Еще раз повторю проиграли-не беда, но ведь мозг включите (комментаторы статьи)-все почему ? да по тому что не кормит хозяин Краснодара с руки эту «банду» со свистками, я может бы то же засвистел куда нужно на их месте – они ведь бегают и понимают что он за 2-4 игры отсуженные в месяц получает меньше любого кто играет в премьер-лиге.

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Серёга Краснодарский 21 августа 2018, 21:22

      А я считаю, что пенальти на Ари не было! И кто из нас правее? Про какую затяжку Максименко ты говоришь, не пойму, не в том ли моменте, когда на поле полетели бутылки?

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Leon_ARS 21 августа 2018, 22:08

      А он в том моменте сколько мяч не мог поставить в угол вратарской? Да и бутылки полетели не в мальчика, а на поле, что бы судья отреагировал и рассказал правила пацану хотя бы.

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Retiremen_VMF 21 августа 2018, 22:50

      Правила почитай, про посторонние предметы на поле.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Серёга Краснодарский 22 августа 2018, 01:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты что не знаешь,бомбардир "народный сайт"....

      -9
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > БуРЖуЙ 22 августа 2018, 09:46

      Дружок, я не болею за Краснодар, скорее я даже наоборот, в отличие от всей России обычно против Краснодара. Но объективность превыше всего.

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > тщмек 19 22 августа 2018, 12:31

      болотный чтоль, это вы переобуваетесь вечно, когда шатов дзюба вам накидывали гнали на них сейчас сосете у них опять

      -1
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      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > БуРЖуЙ 22 августа 2018, 12:32

      возили это когда по 4-0 3-1 выносили свинарню при нормальном судействе, а потом пищевик стал заряжать лапочкина и пошла вот эта серия, вы же наркоМанда так выигрываете честно раз такие крутые

      -2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вальдемар IV 23 августа 2018, 13:17

      Ты больше болотный чем я, разуй очи

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      Рейтинг: +1433

      Freyd 21 августа 2018, 20:17

      Все по делу написано,из года в год Краснодару чего не хватает!!!

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Freyd 22 августа 2018, 01:47

      админресурса вашего

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 августа 2018, 19:40

      "...пока не пришел Массимо Каррера, который будто бы наложил вето на обсуждение судейства."
      -АХАХАХА)) Не тот ли это Каррера, который на пару с Федуном писал кипятком, когда узнал, что Амкар будет играть домашний матч в Черкизове??? Или после пяти оплеух от Зенита его вето прилегло отдохнуть и не видело, сколько говна было вброшено спартачами в судейский комитет???
      Автор, я вроде бы привык, что все журнализды здесь делятся по клубному принципу, но тут вы реально рассмешили всех!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > БуРЖуЙ 22 августа 2018, 09:47

      И про Амкар он ни слова не сказал, кроме того что...-АХАХАХА, дальше не продолжай!))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > тщмек 19 22 августа 2018, 11:41

      Нелепо оправдываешься. Не твоя правда

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      тщмек 19 > filosof sparty 23 августа 2018, 13:20

      Я оправдываюсь???? Разве это я после проигрышных матчей Спартака снимаю главу департамента судейства? Это вы, мои крючкохвостые и болотные друзья, занимаетесь арбитражной порнографией.

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