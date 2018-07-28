66 неудобных вопросов о будущем русского футбола

Что с нами будет после ЧМ?

1. Какое из этих событий − выход в четвертьфинал ЧМ или смерть пяти важных клубов за месяц − лучше отражает реальность русского футбола?

2. Какой процент россиян из тех, что радовались успеху сборной во время ЧМ, спустя пару недель придет на стадион, купит футболку любимого клуба или заплатит деньги за онлайн-трансляцию?

3. Кто еще из героев сборной России уедет в Европу до конца летнего окна?

4. Как и где проведет этот год Денис Черышев?

5. С кем в следующий раз поругается Артем Дзюба?

6. Что придумал Черчесов, чтобы нам так же перло не только в коротком турнире, но и на долгой размытой дистанции − до 2020-го?

7. Как хейт и провал ударят по характеру Федора Смолова?

8. Почему Головин в итоге выбирал между двумя клубами с русскими владельцами?

9. Есть ли у нас план, как эксплуатировать весь кайф от турнира надолго, для всех и уже внутри страны?

10. Валерий Газзаев до сих пор хочет стать президентом РФС?

11. Кстати, как жители Сочи примут клуб, который им просто целиком привезли из Санкт-Петербурга?

12. Зачем «Факел» остался в ФНЛ, если у него на это нет денег?

13. Считают ли менеджеры из ФНЛ и ПФЛ свою работу удовлетворительной после того, как ни один из клубов первой лиги не вылетел вниз, а ни один из клубов второй – не захотел подняться вверх?

14. Сколько молодых талантов из «Чертаново» круто проявят себя к следующей весне?

15. Почему в 2018-м профессиональные клубы до сих пор называются «Урожай», «Нефтехимик», «Биолог-Новокубанск»?

16. Будут ли стадионы в Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде и Сочи весь сезон заполняться так же, как и в первых турах?

17. Третий год подряд чемпионат Зоны «Восток» состоит из шести клубов − как так, блин?

18. Зачем «Анжи» остался в РПЛ, если у него на это нет денег?

19. У ФК «Оренбург» скромный стадион, жуткий логотип, посредственные соцсети, ноль звезд в составе − что придумает вместо этого клуб, чтобы выделиться?

20. Каким будет следующий русский клуб Миодрага Божовича?

21. Закроет ли гениальный креатив «Енисея» тот факт, что первые домашние матчи клуб сыграет не в Красноярске, а на 2000 км западнее − в Тюмени?

22. Какова вероятность, что временные трибуны в Екатеринбурге плавно станут постоянными?

23. Трех исландцев в команде хватит, чтобы стать такими же классными, как сборная Исландии?

24. Валера, верим?

25. Насколько тяжело сейчас у «Рубина» с финансами?

26. Что делать, чтобы меня любили так же, как Курбан Бердыев любит работать с Александром Бухаровым?

27. Если Бердыев вдруг снова выстрелит такой «Рубин» в призеры, какой высоты памятник ему поставят на проспекте Баумана?

28. Сколько раз в новом сезоне «Уфа» сыграет 0:0 (в прошлом было 5 раз, в этом − уже один)?

29. Как «Уфа» вывезет еврокубки и РПЛ одновременно без трансферов?

30. Прогрессировать четвертый год подряд − это реально?

31. Канунников − новый Прудников?

32. Тихонов, Аленичев, Парфенов – кто из них однажды возглавит «Спартак»?

33. Такая легкая потеря Ташаева окончательно хоронит статус «Динамо»?

34. Почему страна до сих пор не восхваляет Антона Шунина как героя, что уже 14 лет верен одному клубу?

35. Что произойдет раньше − открытие «ВТБ-Арены» или новые беспорядки в руководстве «Динамо»?

36. Когда Ари сыграет за сборную России?

37. Продажа Галицким «Магнита» − тот самый шаг «Краснодара» к чемпионству?

38. Станет ли стадион «Краснодара» первым местом в РПЛ, где поставят VAR?

39. Иван Игнатьев − будущая звезда?

40. Сколько миллионов потратит «Зенит» с русским тренером?

41. Насколько прочно сейчас положение Сергея Фурсенко перед руководством «Зенита» и «Газпрома»?

42. Кто из русских лидеров нулевых вернется в клуб на разные должности в течение года?

43. Где проведет этот год Антон Заболотный?

44. Семак – наш Зидан?

45. Хороший человек всегда равно хороший тренер?

46. Правда ли, что президент «Локомотива» Илья Геркус мечтает и готовится занять подобное важное кресло в «Зените»?

47. Что случится раньше – его переезд в СПб или аккуратное увольнение Семина?

48. Что еще должен сделать «Локомотив», чтобы выиграть у ЦСКА второе место по популярности в Москве?

49. Если есть Крыховяк, зачем нужен Тарасов?

50. Куда перейдет защитник Борис Ротенберг, чей контракт кончается следующим летом?

51. Кто будет мотивировать состав «Локомотива», если Игорь Денисов вернется в «Зенит»?

52. Это последний сезон Массимо Карреры в РПЛ?

53. «Спартак» готов выступить в Европе так, чтобы не повторить 0:7 и ничью с «Марибором»?

54. Почему Промес все еще тут?

55. ЦСКА осознанно потерял за одно лето целый состав или так получилось?

56. Куда клуб денет 30 млн евро от продажи Головина?

57. Слухи о нехватке денег и вероятной продаже ЦСКА – просто слухи?

58. Как изменится Акинфеев без Игнашевича и Березуцких?

59. Гончаренко готов собирать новую команду фактически с нуля?

60. Так какая зарплата будет у Абеля Эрнандеса?

61. В каком клубе РПЛ объявится Роман Еременко?

62. А Владимир Габулов?

63. Когда русские клубы начнут крупно штрафовать за плохую организацию онлайн-продаж билетов, слабую посещаемость или плохую информативность о собственной жизни?

64. Продвинется ли развитие маркетинга РПЛ дальше смены названия и лого с медведем?

65. Почему на русских стадионах до сих пор запрещено пиво?

66. Когда русские клубы научатся сами зарабатывать и не зависеть от государственных денег?