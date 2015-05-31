Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008