Иван Трубочкин - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Трубочкин
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Трубочкин
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|10
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|68'
|20.11.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|42' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|63'
|06.11.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2022
|1' -83'
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|1' -83'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|68'
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|77'
|05.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)