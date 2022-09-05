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    Иван Трубочкин - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Трубочкин
    Команда Минай
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 10 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    68'
    20.11.2022 1' -90' Минай (Минай) 1:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 42' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    63'
    06.11.2022 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 3:1 Минай (Минай)
    29.10.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    14.10.2022 1' -90' Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    02.10.2022 1' -83' Минай (Минай) 0:1 Динамо (Киев)
    25.09.2022 1' -83' Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    68'
    12.09.2022 1' -90' Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
    77'
    05.09.2022 1' -90' Минай (Минай) 1:1 Колос (Ковалевка)
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