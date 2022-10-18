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    Сааги Дзеньягха - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Сааги
    Фамилия Дзеньягха
    Команда Минск
    Состав Молодежный
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    06.11.2022 85' -90' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    23.10.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    18.10.2022 Был в запасе Минск (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
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