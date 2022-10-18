Сааги Дзеньягха - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Сааги
|Фамилия
|Дзеньягха
|Команда
|Минск
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Сааги
|Фамилия
|Дзеньягха
|Команда
|Минск
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|85' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)