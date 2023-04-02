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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Минск
Слуцк - Минск: обзор матча 02 апреля 2023
Слуцк
02.04.2023, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Минск
79'
Н. Мельников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Минск
Желтая карточка
Я. Яроцкий
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Мельников
Пас отдал
А. Крень
79'
Замена
А. Крень
️️️️
С. Глебко
72'
Замена
Н. Мельников
️️️️
K. Kotov
46'
Замена
И. Михнюк
️️️️
В. Сычев
46'
Желтая карточка
С. Пушняков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Минск
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
1-4-3-2
16
Василючек
12
Былинкин
9
Сычев
26
17
Глебко
8
Русак
23
Яроцкий
9
Пушняков
55
Гирс
16
Заяц
33
Вергейчик
2-1-2-3
21
Нечаев
44
Гурбан
78
Якушевич
5
Душевский
17
Черноок
81
Печура
11
Мартынов
10
Забелин
6
Кузнецов
9
Сычев
28
Михнюк
28
Михнюк
9
Сычев
26
11
Мельников
11
Мельников
26
17
Глебко
71
Крень
71
Крень
17
Глебко
Остались в запасе
Слуцк
Минск
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
7
Евгений Малашевич
ПВ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
Остались в запасе
7
Евгений Малашевич
ПВ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Слуцк - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
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