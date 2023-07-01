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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Торпедо-БелАЗ
Минск - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 01 июля 2023
Минск
01.07.2023, суббота, 16:50
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
72'
Е. Малашевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Торпедо-БелАЗ
78'
Замена
А. Чиж
️️️️
Э. Менса
ГОЛ! 1:0!
Е. Малашевич
72'
65'
Желтая карточка
М. Мякиш
60'
Замена
В. Побудей
️️️️
А. Ксенофонтов
54'
Замена
М. Мякиш
️️️️
А. Батищев
Замена
Е. Малашевич
️️️️
Р. Печура
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
9
Егор Лапун
ЦП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
77
Эванс Менса
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
11
Игнат Пранович
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
3-1-2-1-3
21
Нечаев
78
Якушевич
15
Касараб
44
Гурбан
5
Душевский
9
Лапун
7
Туманов
81
Печура
6
Кузнецов
49
Дзеньягха
11
Мартынов
2-1-3-2-2
16
Абрамович
5
Бурко
3
Глущенков
9
Батищев
11
Лисакович
6
Премудров
11
Мычелкин
80
Ксенофонтов
77
Менса
33
Горбачик
21
Шевченко
81
Печура
7
Малашевич
7
Малашевич
81
Печура
77
Менса
2
Чиж
2
Чиж
77
Менса
Лисакович
5
Вегеря
5
Вегеря
Лисакович
9
Батищев
6
Мякиш
6
Мякиш
9
Батищев
80
Ксенофонтов
30
Побудей
30
Побудей
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Минск
Торпедо-БелАЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
11
Игнат Пранович
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
25
Тимофей Юрасов
ВР
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
11
Игнат Пранович
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Минск - Торпедо-БелАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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