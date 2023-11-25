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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Минск
Торпедо-БелАЗ - Минск: обзор матча 25 ноября 2023
Торпедо-БелАЗ
25.11.2023, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Минск
73'
Э. Эссого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Минск
Замена
А. Бутько
️️️️
Э. Эссого
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Э. Эссого
73'
Замена
Э. Эссого
️️️️
В. Горбачик
71'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
71'
Замена
️️️️
Е. Шевченко
71'
Желтая карточка
К. Глущенков
50'
Замена
И. Бурко
️️️️
Н. Пацко
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Минск
92
Станислав Болдыш
ВР
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Юрасов
11
Левицкий
13
Залеский
3
Глущенков
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
80
Ксенофонтов
29
Пацко
33
Горбачик
21
Шевченко
3-1-1-2-3
21
Нечаев
44
Гурбан
4
Грекович
78
Якушевич
5
Душевский
7
Туманов
7
Малашевич
81
Печура
11
Мартынов
8
Мигдаленок
6
Кузнецов
29
Пацко
5
Бурко
5
Бурко
29
Пацко
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
Эссого
70
Бутько
70
Бутько
Эссого
33
Горбачик
11
Эссого
11
Эссого
33
Горбачик
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
16
Евгений Абрамович
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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