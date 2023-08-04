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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Минск
Славия-Мозырь - Минск: обзор матча 04 августа 2023
Славия-Мозырь
04.08.2023, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Минск
71'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Минск
Замена
А. Залеский
️️️️
А. Антилевский
82'
Замена
П. Чикида
️️️️
И. Руцкий
80'
75'
Замена
С. Пенчук
️️️️
Д. Душевский
ГОЛ! 1:0!
А. Иванов
71'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
А. Джигеро
67'
Замена
А. Шемрук
️️️️
В. Жук
64'
Желтая карточка
К. Дрош
38'
32'
Желтая карточка
М. Касараб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
81
Родион Печура
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
8
Игорь Костров
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
27
Павел Чикида
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Минск
6
Артур Назаренко
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Каратай
12
Иванов
18
Мельников
19
Руцкий
10
Сазончик
6
Дрош
18
Жук
49
Джигеро
63
Сидоренко
9
Кобет
11
Антилевский
4-1-1-4
21
Нечаев
44
Гурбан
4
Грекович
15
Касараб
78
Якушевич
5
Душевский
81
Печура
6
Кузнецов
49
Дзеньягха
8
Мигдаленок
11
Мартынов
49
Джигеро
10
Жумабеков
10
Жумабеков
49
Джигеро
18
Жук
2
Шемрук
2
Шемрук
18
Жук
11
Антилевский
31
Залеский
31
Залеский
11
Антилевский
19
Руцкий
27
Чикида
27
Чикида
19
Руцкий
5
Душевский
29
Пенчук
29
Пенчук
5
Душевский
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Минск
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
6
Артур Назаренко
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
6
Артур Назаренко
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Славия-Мозырь - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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