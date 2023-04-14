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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Минск
Нафтан - Минск: обзор матча 14 апреля 2023
Нафтан
14.04.2023, пятница, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Минск
Желтая карточка
С. Слепов
90'
+1
Замена
А. Кац
️️️️
Д. Тамело
88'
82'
Желтая карточка
Г. Гурбан
79'
Замена
Е. Лапун
️️️️
Ю. Кузнецов
Замена
А. Фукс
️️️️
Т. Пухов
78'
Замена
М. Киемидинов
️️️️
Р. Исаев
73'
61'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
И. Пранович
Замена
Д. Лутик
️️️️
А. Власов
58'
47'
Пенальти не реализован!
К. Черноок
46'
Замена
К. Черноок
️️️️
Т. Мартынов
44'
Желтая карточка
И. Тарабеш
25'
Желтая карточка
М. Касараб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
20
Александр Францев
ПЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
27
Вадим Курлович
ОП
7
Тимур Пухов
АП
11
Артем Власов
ПВ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
10
Кирилл Забелин
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
81
Родион Печура
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Нафтан
1
Игорь Довгялло
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
22
Никита Шаманов
ЦП
31
Масрур Киемидинов
ЦП
44
Захар Кондратович
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
90
Александр Фукс
ЦФ
Минск
30
Владимир Пятигорец
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
4-1-3-2
1
Козлов
20
Францев
21
Сидор
44
Луцевич
79
Слепов
27
Курлович
27
Пилецкий
7
Пухов
11
Власов
9
Исаев
15
Тамело
4-2-3-1
21
Нечаев
44
Гурбан
15
Касараб
3
Тарабеш
78
Якушевич
5
Душевский
6
Кузнецов
11
Пранович
81
Печура
10
Забелин
11
Мартынов
11
Власов
41
Лутик
41
Лутик
11
Власов
9
Исаев
31
Киемидинов
31
Киемидинов
9
Исаев
15
Тамело
17
Кац
17
Кац
15
Тамело
7
Пухов
90
Фукс
90
Фукс
7
Пухов
11
Пранович
7
Малашевич
7
Малашевич
11
Пранович
11
Мартынов
17
Черноок
17
Черноок
11
Мартынов
6
Кузнецов
9
Лапун
9
Лапун
6
Кузнецов
Остались в запасе
Нафтан
Минск
44
Анатолий Санников
ЦЗ
22
Никита Шаманов
ЦП
44
Захар Кондратович
ЦП
88
Артем Драбатович
ЦЗ
1
Игорь Довгялло
ВР
Главный тренер
Юрий Пунтус
30
Владимир Пятигорец
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
44
Анатолий Санников
ЦЗ
22
Никита Шаманов
ЦП
44
Захар Кондратович
ЦП
88
Артем Драбатович
ЦЗ
1
Игорь Довгялло
ВР
Остались в запасе
30
Владимир Пятигорец
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Семен Пенчук
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Нафтан - Минск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Павел Коронец
(Жодино)
Стадион:
Атлант
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