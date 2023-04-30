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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Минск
Шахтер - Минск: обзор матча 30 апреля 2023
Шахтер
30.04.2023, воскресенье, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Минск
29'
Е. Карпицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Минск
Желтая карточка
Н. Корзун
90'
+5
Желтая карточка
В. Ахмеди
90'
+3
Желтая карточка
П. Забелин
90'
+1
Желтая карточка
Н. Капленко
86'
76'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
К. Черноок
Замена
М. Скавыш
️️️️
Е. Карпицкий
74'
Желтая карточка
Д. Динга
70'
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
А. Шрамченко
68'
Желтая карточка
Е. Карпицкий
59'
Замена
М. Ковалевич
️️️️
С. Траоре
53'
46'
Замена
Б. Фабрис
️️️️
И. Тарабеш
46'
Замена
К. Забелин
️️️️
И. Пранович
39'
Желтая карточка
И. Тарабеш
ГОЛ! 1:0!
Е. Карпицкий
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
11
Стив Траоре
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
15
Максим Скавыш
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Минск
30
Владимир Пятигорец
ВР
26
Беконо Фабрис
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
7
Евгений Малашевич
ПВ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Игнатович
12
Гружевский
6
Динга
99
Шевченко
8
Капленко
28
Забелин
30
Ахмеди
18
Корзун
8
Шрамченко
21
Карпицкий
11
Траоре
4-2-3-1
21
Нечаев
44
Гурбан
15
Касараб
78
Якушевич
3
Тарабеш
5
Душевский
6
Кузнецов
11
Пранович
81
Печура
17
Черноок
11
Мартынов
21
Карпицкий
15
Скавыш
15
Скавыш
21
Карпицкий
11
Траоре
23
Ковалевич
23
Ковалевич
11
Траоре
8
Шрамченко
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
8
Шрамченко
17
Черноок
7
Малашевич
7
Малашевич
17
Черноок
11
Пранович
10
Забелин
10
Забелин
11
Пранович
3
Тарабеш
26
Фабрис
26
Фабрис
3
Тарабеш
Остались в запасе
Шахтер
Минск
35
Игорь Малащицкий
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
4
Владислав Грекович
ЦЗ
30
Владимир Пятигорец
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
Остались в запасе
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
4
Владислав Грекович
ЦЗ
30
Владимир Пятигорец
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Шахтер - Минск
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик
(Осиповичи)
Стадион:
Строитель
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