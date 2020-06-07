Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фарук Джан Дженк - статистика

Завершил карьеру
16 февраля 2000 (26), Трабзон
#99 | Защитник
180 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
13
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
68' - 90'
74'
80'
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
90' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гиресунспор
2 : 4
24.04.2023
Истанбул Башакшехир
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
3 : 1
20.04.2023
Гиресунспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гиресунспор
1 : 0
16.04.2023
Сивасспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
3 : 1
09.04.2023
Гиресунспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
2 : 2
02.04.2023
Аланьяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
2 : 2
10.03.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
65'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 0
05.03.2023
Гиресунспор
45' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 2
25.02.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
5 : 1
01.02.2023
Гиресунспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 4
28.01.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 2
14.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
3 : 0
05.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Гиресунспор
2 : 1
29.12.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
1 : 1
24.12.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
31.10.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Главные новости
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+