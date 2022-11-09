Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Челси
Дэнни Уэлбек
Новости
€ 3 млн
Дэнни Уэлбек - новости
Челси
26 ноября 1990 (35), Манчестер
#18 | Нападающий
185 см | 74 кг
Англия | Гана
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда
29 июля
1
«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»
27 июля
АПЛ. Дубль Уэлбека принес «Брайтону» победу над «Ливерпулем» (2:1)
21 марта
«Манчестер Юнайтед» отказал Амориму в трансфере двух нападающих
15 января
2
Уэлбек забил на «Эмирейтс» за четыре клуба. Это рекорд
2022.11.09 23:45
АПЛ. Уэлбек на 91-й минуте принес «Брайтону» гостевую ничью с «Челси»
2021.12.30 00:24
3
Видео
«Уотфорд» объявил о трансфере Уэлбека
2019.08.07 17:44
«Арсенал» объявил об уходе семи игроков
2019.06.08 10:20
6
«Лацио» поборется с английскими клубами за Уэлбека
2019.05.26 12:34
Уэлбек может перейти в «Эвертон» свободным агентом
2019.05.24 19:25
2
Видео
Рэмзи, Чех и Уэлбек попрощались с болельщиками «Арсенала» на «Эмирейтс»
2019.05.05 21:44
9
В январе «Арсенал» может продать четырех игроков
2018.12.29 07:30
8
«Арсенал» не хочет продлевать контракт с Уэлбеком
2018.12.06 09:51
«Арсенал» рассматривает Пепе в качестве замены травмированному Уэлбеку
2018.11.22 07:52
Уэлбек успешно перенес операцию на сломанной лодыжке
2018.11.12 09:55
2
Фото
Жилберто Силва поддержал получившего травму Уэлбэка
2018.11.09 09:57
1
Фото
Уэлбек получил травму в матче со «Спортингом». Игрока унесли с поля на носилках
2018.11.09 00:11
2
Три клуба АПЛ заинтересованы в Уэлбеке
2018.08.07 10:15
The Times: «Эвертон» заинтересован в Уэлбеке. «Арсенал» готов расстаться с игроком
2018.07.18 20:54
Эмери не видит Оспину и Уэлбека в «Арсенале»
2018.07.17 07:43
3
«Арсенал» летом расстанется с пятью игроками по просьбе Эмери
2018.05.26 16:58
2
Симеоне: «У «Атлетико» получилось не дать «Арсеналу» контратаковать»
2018.05.04 06:10
Уэлбек: «Должны сохранять оптимистичный настрой перед ответной встречей»
2018.04.27 01:25
2
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
2018.04.13 12:32
10
Уэлбек в третий раз в карьере забил не менее 10 голов за сезон
2018.04.13 11:13
Уэлбек: «Арсеналу» было сложно, но мы справились»
2018.04.13 06:40
Игнашевич: «В обороне у «Арсенала» не такие яркие игроки, как в атаке. В этом их дисбаланс»
2018.04.12 14:56
9
Уэлбек: «Матч против ЦСКА будет сложным, мы все сконцентрированы на нем»
2018.04.09 01:15
1
Саутгейт объявил состав англичан на матчи с Голландией и Италией
2018.03.15 17:25
Уэлбек пропустит не менее трех недель
2017.09.20 09:42
1
2
3
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+